Narkotik Operasyonda Uyuşturucu Ele Geçirildi

NARKOTİK OPERASYONUNDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik arama köpeği ‘Jack’ ile gerçekleştirdiği operasyonda bal tenekeleri içine gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı uyuşturucu madde buldu. Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından Kayseri’ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik bir çalışma yürüttü.

NARKOTİK ARAMA KÖPEĞİ ‘JACK’ OPERASYONDA GÖREVDE

Yapılan operasyonda, narkotik arama köpeği ‘Jack’ ile gerçekleştirilen aramalarda bal tenekelerine gizlenmiş 20 parça halinde toplam 10 kilo 250 gram sıvı uyuşturucu madde elde edildi. Olayla ilgili olarak H.A. (35) isimli şahıs gözaltına alındı ve hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak’ suçundan işlem başlatıldı.

MÜCADELE KARARLI DEVAM EDİYOR

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecek” denildi.