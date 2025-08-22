Narkotik Operasyonu Sonrası Dört Gözaltı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü’nce Bol ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin tutuklandığı bildirildi. Bor Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde harekete geçti.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak ya da bunları kullanmak amacıyla satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından H.A., M.C.A., F.Ü. ve C.A. isimli dört şüpheli gözaltına alındı. Emniyette yürütülen işlemlerin ardından şüphelilerden biri tutuklandı, diğer üç kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ARAMLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda toplam 81,59 gram uyuşturucu madde, 1 sentetik ecza, 1 uyuşturucu kullanım aparatı, 6 bin 415 TL nakit para ve uyuşturucu yapımında kullanılan kova düzeneği ele geçirildi.