Narkotik Operasyonunda Üç Kişi Tutuklandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda gözaltına alınan şüpheliler M.Y., M.Ş. ve K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Sevk edildikleri mahkemede yapılan değerlendirmelerin ardından, söz konusu üç şüpheli tutuklanma kararı aldı. Bu durum, yerel güvenlik güçlerinin narkotik suçlarla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gösteriyor.