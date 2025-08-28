Narkotik Polisi Uyuşturucu Operasyonu Düzenledi

3 AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONU

Samsun’da narkotik polisinin gerçekleştirdiği 3 ayrı uyuşturucu operasyonu sonucunda toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde E.Y. (37), E.Y. (41) ve M.T. (50) isimli şahısların bulunduğu bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 3 bin 194 adet sentetik ecza ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

İKİNCİ OPERASYONDA SKUNK VE TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik polisi, İlkadım ilçesinde O.G. (27) isimli şahsın ikametine de operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda yapılan aramalarda 255,95 gram skunk ve 1 adet hassas terazi bulundu. O.G., polis tarafından gözaltına alındı.

CANİK İLÇESİNDE BİR BAŞKA OPERASYON

Canik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise İ.P. (23) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Bu aramalarda bin 254 adet sentetik ecza ele geçirildi. İ.P. de polis tarafından gözaltına alındı.