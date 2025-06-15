Haberler

Narkotik Suçlarla Mücadele Etkinlikleri Düzenlendi

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği ekipleri, 59. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle narkotik suçlarla mücadeleye vurgu yaptı. Festival sırasında, sahne konserinin öncesinde vatandaşlara yönelik bir farkındalık çalışması yapıldı.

Etkinlik alanında kurulan “Narko Nokta” bilgilendirme standını ziyaret eden yaklaşık bin 500 kişiye, “En İyi Narkotik Polisi: Anne” başlıklı el broşürleri dağıtıldı. Ayrıca, emniyet personeli tarafından “NARVAS” ve “UYUMA” projeleri hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirildi ve katılımcılara uygulamaların nasıl işlediği anlatıldı. Yapılan bu çalışmalarla halkın uyuşturucu ile mücadele konusunda bilinç ve duyarlılığının artırılması hedefleniyor.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer farkındalık çalışmalarının kent genelinde devam edeceğini duyurdu.

ÖNEMLİ

Haberler

Polis Ekipleri, İntiharı Önledi

Çorum'daki Bağcılar Mahallesi'nde bir kişi ailevi sorunlar nedeniyle 3 katlı binanın çatısına çıktı. Polis, şahsı ikna ederek güvenli bir şekilde indirildi.
Haberler

Sapanca’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Sapanca ilçesinde bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mehmet Emin Yıldız ağır yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olaya müdahale ederek yaralıyı hastaneye götürdü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.