Narkotik Suçlarla Mücadele Etkinlikleri Düzenlendi

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği ekipleri, 59. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle narkotik suçlarla mücadeleye vurgu yaptı. Festival sırasında, sahne konserinin öncesinde vatandaşlara yönelik bir farkındalık çalışması yapıldı.

Etkinlik alanında kurulan “Narko Nokta” bilgilendirme standını ziyaret eden yaklaşık bin 500 kişiye, “En İyi Narkotik Polisi: Anne” başlıklı el broşürleri dağıtıldı. Ayrıca, emniyet personeli tarafından “NARVAS” ve “UYUMA” projeleri hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirildi ve katılımcılara uygulamaların nasıl işlediği anlatıldı. Yapılan bu çalışmalarla halkın uyuşturucu ile mücadele konusunda bilinç ve duyarlılığının artırılması hedefleniyor.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer farkındalık çalışmalarının kent genelinde devam edeceğini duyurdu.