Narkotim Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu: 76 Kişi Yakalandı

ADANA’DA NARKOTİM EKİPLERİNDEN ŞOK BASKINLAR

Adana’da narkotim ekipleri, parklarda uyuşturucu kullanan kişilere yönelik yaptığı baskınlarda 76 kişiyi yakaladı. Yakalananlar hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem gerçekleştirildi.

BASKINLARDA YAKALANANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesindeki Narkotim ekipleri, parklar ve sokaklarda uyuşturucu kullananları hedef alarak ani baskınlar düzenledi. Gerçekleştirilen son bir haftalık operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde kullanan 76 kişi suçüstü yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Uyuşturucu kullandıkları esnada yakalanan şüphelilerin üst aramalarında önemli miktarlarda uyuşturucu madde bulundu. Bu aramalarda 99.04 gram bonzai, 10.87 gram bonzai hammaddesi, 5.46 gram metamfetamin, 4.69 gram esrar ve 218 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Suçüstü yakalanan bu şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.