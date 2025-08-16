Haberler

Narman’da Trafik Kazası, 1 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Erzurum’un Narman ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi ve bu kazada 1 kişi yaralandı. Gelen bilgilere göre, Oltu-Narman karayolunda seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından yaralanan sürücü, ihbar üstüne olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

