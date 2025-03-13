NASA Astronotlarının Dönüşü Yine Ertelendi

NASA ASTRONOTLARININ DÖNÜŞÜ YİNE ERTELENDİ

CAPE ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) uzaya giden ve 9 aydan uzun süre mahsur kalan astronotlarının Dünya’ya dönüşü, bir kez daha ertelendi. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) mahsur kalan NASA’nın astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore’un yerini alacak ekibin fırlatılacağı SpaceX roketinde teknik bir sorun yaşandı. SpaceX, bu sorun sonrası NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nden yapılması planlanan fırlatmanın ertelendiğini duyurdu.

UZAYA GÖNDERİLEN ASTRONOTLARIN DURUMU

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024 tarihinde Boeing’in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS’ye gitmişti. Ancak, Starliner’da ortaya çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmişti. NASA, kapsülün boş bir şekilde geri dönmesi talimatını vermişti. İki astronotun, SpaceX’in yedek kapsülüne transfer edilme tarihinin ertelenmesi sonucunda Dünya’ya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı belirtiliyor. Uzay istasyonunda kalma sürelerinin tahminlere göre yaklaşık 10 ay olacağı öngörülüyor.