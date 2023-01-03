NASA Başkanı: Çin, Ay’ı kendi toprağı ilan edebilir

Amerika Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Dairesi Başkanı Nelson, Çin’in Ay’ın kendi toprağı ilan edebileceğini söyledi.

Pekin yönetiminin ABD’li astronotların Ay’a inişini yasaklayabileceğini belirten Nelson, Çin’in ana hedefinin kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Başkanı Bill Nelson, kendine ait bir uzay istasyonu inşa etme hazırlığında olan Çin’e yönelik açıklamalarda bulundu.

Çin’in Ay’ı kendi bölgesi olarak talep edebileceğini ve ABD astronotlarının Ay’a inmesini yasaklayabileceğini söyleyen Nelson, şöyle devam etti:

“Ben ve NASA’daki diğer uzmanlar, Çin Ay’a ulaştığında, burada ne yapmayı planladığı konusunda ABD adına giderek daha fazla endişeleniyoruz. Çünkü, kendine ait bir uzay istasyonu inşa etmeye çalışan Çin, yakın bir gelecekte Ay’ı kendi toprağı ilan edebilir.

Bu ülke, Ay yüzeyinde kaynaklar açısından zengin yerleri tutmaya çalışıyor. Şurası bir gerçek ki süper güçler, uzayı parselleme yarışı içinde. Bu nedenle Çin’in bilimsel araştırma kisvesi altında Ay’da bir yere ulaşmamasına dikkat etsek iyi olur. Çin dediğim gibi yakın bir gelecekte diğer ülkelere ‘Uzak durun buradan, çünkü burada biz varız, Ay bizim hâkimiyetimiz altında’ diyebilir.”