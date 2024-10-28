NASA Başkanı, Putin ve Musk’ın İlişkisini İnceliyor

NASA BAŞKANI’NIN DEĞERLENDİRMELERİ

The Hill kaynaklı habere göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Başkanı Bill Nelson, Musk ve Putin’in “gizli temaslarına” yönelik WSJ’deki iddiaları değerlendirdi. Nelson, NASA’nın “yandaş bir ajans olmadığını” vurguladı ve “doğruluğundan emin olmamakla beraber haberdeki iddiaların soruşturulması” gerektiğini belirtti.

MÜMKÜN GÖRÜŞMELERİN ETKİLERİ

Nelson, “Eğer Elon Musk ile Rusya Devlet Başkanı arasında birden fazla görüşme olduğuna dair haber doğruysa, bunun özellikle NASA, Savunma Bakanlığı ve bazı istihbarat kurumları için endişe verici olacağını düşünüyorum.” şeklinde ifade etti. Bu yorumlar, özellikle uzay iş birliği ve ulusal güvenlik açısından önemli endişeleri gündeme getiriyor.