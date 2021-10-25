NASA Başkanı’ndan UFO açıklaması

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Başkanı Bill Nelson, UFO görüntüleri ile ilgili açıklama yaptı.

NASA Başkanı Nelson’dan yeni bir uzaylı ve UFO açıklaması geldi. Nelson, evrenin çok büyük olduğu belirtip, “Orada kesinlikle bir şeyler olduğunu düşünüyorum” dedi. Nelson ayrıca askeri radarlara yakalanan görüntülere ilişkin “Bir şey gördüklerini biliyoruz. Dünyada bu tür teknolojiye sahip bir düşmanın olmadığını umuyoruz” yorumunu yaptı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Başkanı ve eski astronot Bill Nelson, dünya dışı yaşama ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nelson askeri radarlara takılan UFO görüntülerinin varlığını doğruladı. NASA Başkanı, “Ne olduklarını onlar da biz de bilmiyoruz. Gezegende bu tarz teknolojiye sahip bir rakibin olmadığını umuyoruz. Ama orada bir şey var” dedi.