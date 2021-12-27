NASA, ilahiyatçılarla çalışıyor

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilahiyatçılarla işbirliği yaptı.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), diğer gezegenlerde yaşam bulunması halinde insanların verecekleri tepkileri değerlendirmek üzere ilahiyatçılarla işbirliği yaptı.

Independent Türkçe’nin aktardığına göre, The Tmise gazetesi, Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi’nde NASA sponsorluğunda başlatılan bir programa 24 ilahiyatçı katıldı. Program, “Hayat nedir, hayatta olmak ne anlama geliyor?”, “İnsan ve uzaylı arasındaki çizgiyi nasıl belirliyoruz?” ve “Başka gezegende duyarlı canlıların bulunması olasılığı nedir?” gibi sorulara yanıt arıyor.