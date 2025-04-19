Nasa, Lir Gök Taşı Yağmurunu Duyurdu

LER GÖK TAŞI YAĞMURU TARİHİ AÇIKLANDI

NASA, her yıl nisan ayında gerçekleşen Lir gök taşı yağmurunun bu yılki zirve tarihini duyurdu. Açıklamaya göre, bu yılki zirve tarihi 21 Nisan gecesi ile 22 Nisan sabahı arasında meydana gelecek. Gök taşı yağmuru, Türkiye dahil birçok ülkeden çıplak gözle izlenebiliyor. Saatte ortalama 15 meteorun gözlemlenebileceği ifade edildi.

GÖKYÜZÜ MERAKLILARINA TAVSİYELER

Açıklamada en iyi gözlem zamanının 22 Nisan saat 03.00 ile 05.00 arasında olacağı vurgulandı. Gökbilim meraklılarına, şehir ışıklarından uzak, karanlık alanların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar, kırsal bölgeler, sahil şeritleri ve karanlık gökyüzü parklarının gözlem için elverişli yerler olduğunu belirtiyor.