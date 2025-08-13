Nasa’nın Kesintileri Tepki Topladı: Çok Geç Olabilir

BİREYSEL UZAY ŞİRKETLERİNE YATIRIM HEDEFİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun zamandır üzerinde durduğu hedeflerden biri, NASA yerine özel uzay şirketlerine yatırım yapmak. Bu çerçevede, NASA’nın yönetimine Trump’a yakın isimler atanmış durumda. Havacılık dergisi Aviation Week’in haberine göre, Trump yönetimi, bu hedef doğrultusunda NASA’da ciddi bütçe kesintileri yapmayı planlıyor.

BÜTÇEDE CİDDİ KESİNTİLER ÖNGÖRÜLÜYOR

Yönetimin 2026 mali yılı için hazırladığı bütçenin, NASA’nın bilim direktörlüğü bütçesini yaklaşık yüzde 50 azaltması ve binlerce çalışanın işten çıkarılmasını sağlaması bekleniyor. Bu durum, iklim değişikliğiyle ilgili iki uydu görevini iptal etmesi de dahil olmak üzere birçok bilimsel misyonun sona ermesine yol açabilecek. NASA Bilim Misyon Direktörlüğü’nden Nicola Fox, “Şu anda başkanın bütçesinde bize ayrılan kaynakların sınırları içinde plan yapıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

PLANLAR HIZLA UYGULANIYOR

Trump’ın ikinci kez göreve gelmesinin ardından, NASA üzerinde yüzde 25’lik bir genel bütçe kesintisi baskı oluşmuş durumda. Los Angeles Times’ın aktardığına göre ajansa bu kesintilerle ilgili hemen hemen hiç söz hakkı verilmemiş. Son zamanlarda duruma tepki gösteren birçok NASA çalışanı ise görevlerinden istifa etmişti. 1 Ekim’de yürürlüğe girecek 2026 bütçesi Kongre onayı olmadan kesinleşmeyecek. Ancak Trump yönetiminin planlarını hızla hayata geçirdiği belirtiliyor. Yorumculara göre, bu bütçe “NASA’yı kurtarmak için çok geç kalındığı” anlamına gelebilir.

MUHALEFET GÜÇLENİYOR

Kongre’de bu kesintilere karşı güçlü bir muhalefet mevcut. Senato’nun tahsis komitesi, NASA’nın 2026 bütçesini 24,9 milyar dolar olarak belirleyen ve mevcut bütçe seviyesini koruyan bir alternatif önerdi. Ancak bu karşı teklifin durumu henüz belirsizliğini koruyor. Politikalara tepki gösteren uzmanlar, bilim direktörlüğü için bu kesintilerin “yok oluş seviyesinde bir tehdit” oluşturduğunu ifade ediyor. Uzay araştırmalarında yıllar süren birikimin zarar görebileceğine dair endişeler dile getiriliyor. Eğer Kongre hızlı hareket etmezse, Trump’ın “dar” bütçesi devreye girecek ve bu durum NASA’nın bilim programları için çok olumsuz sonuçlar doğuracak.