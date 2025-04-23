Nasa’nın Spacex Görevi Kargo Götürdü

UZAY GÖREVİ KARGO TAŞIDI

NASA’nın SpaceX işbirliğiyle yürütülen ticari ikmal hizmetleri görevi, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yeni kargo ve deney malzemesi ulaştırdı. SpaceX’e ait Dragon uzay aracı, pazartesi günü, doğu saatiyle 04.15’te ABD’nin güneydoğusundaki Florida eyaletindeki NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nden başarıyla fırlatıldı. Uzay aracı, salı günü yerel saatle 08.20 civarında uzay istasyonuna otonom olarak kenetlendi.

TAŞINAN MALZEMELERİN DETAYLARI

NASA’nın verdiği bilgilere göre, uzay aracıyla istasyona yaklaşık 3.040 kilogram ağırlığında kargo teslim ediliyor. Dragon uzay aracıyla taşınan deney malzemeleri, görüş tabanlı navigasyon, uzay aracı hava kalitesi, ilaç ve ürün imalatında kullanılan malzemeler ile fotosenteze daha az bağımlı bitki yetiştirme çalışmalarına yönelik deneylerin malzemelerinden oluşuyor. Bu fırlatma, NASA’nın SpaceX ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 32. ticari ikmal görevi olma özelliğini taşıyor.