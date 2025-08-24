Haberler

Nasa’nın Uzay Aracında Eski Materyaller Bulundu

NASA’NI UZAY ARAÇI TARAFINDAN TOPLANAN ASTEROİT TOZU

NASA’nın uzay aracı tarafından toplanan asteroit tozunda, Güneş’ten daha eski materyallerin keşfedildiği ifade ediliyor. Bilim insanları, Dünya’dan 200 milyon milden daha uzakta bulunan bu asteroit tozunda, Güneş’ten eski olan maddelere rastladı. Bennu asteroidi örneklerinde, “kimyasal olarak ilkel” özellikte olan ve ömrü tamamlanmış yıldızların etrafında milyarlarca yıl önce oluşan yıldız tozu tespit edildi. Araştırmacılar, bu örneklerin Güneş’in oluşumundan önceki evrene dair önemli bilgiler sunduğunu belirtiyor.

ARAŞTIRMACILARIN BULGULARI

Arizona Üniversitesi’nden Prof. Jessica Barnes, araştırma ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Verilerimiz Bennu’nun ana asteroitinin, Güneş Sistemi’nin dış kesimlerinde, muhtemelen Satürn yörüngesinin ötesinde oluştuğunu gösteriyor” açıklamasında bulundu. Bunun yanı sıra Londra Doğa Tarihi Müzesi’nden gezegen bilimci Prof. Sara Russell, “Güneşimizin doğduğu dönemdeki dış Güneş Sistemi’ne dair eşsiz bir anlık görüntü görüyoruz. Bu tanelerin bazıları milyarlarca yıl boyunca neredeyse hiç bozulmadan kaldı ve gezegenlerin hangi ortamda doğduğunu anlatıyor” şeklinde yorum yaptı.

