NASA paylaştı! Mars’ta gizemli kapı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’tan çekilmiş ve mağara kapısını andıran bir fotoğraf paylaştı.

NASA’nın Curiosity uzay aracındaki Mast Camera tarafından 7 Mayıs’ta çekilen görüntü, kayanın içine doğru kazılmış bir kapıya benzeyen yapı gösterdi.

Komplo teorisyenleri bu görüntüyü Kızıl Gezegen’deki yaşamın kanıtı olarak ele aldılar fakat bilim insanları görüntünün şaşırtıcı olmadığını Mars’taki depremler sonucu oluştuğunu ve görüntülerde görüldüğü gibi büyük olmadığını belirttiler.

Bilim insanları kapı aralığının solundaki büyük yarığın bölgede sıklıkla meydana gelen kaya çatlama olayını gösterdiğini söylerken ön taraftaki kayanın da açıklıktan düştüğü belirtti.

Reddit’te bazı kullanıcıların iddialarına göre, kayadaki kapı şeklindeki yarık, baskı nedeniyle kesik şeklinde meydana gelen bir kırık olabilir. Bu kırığa neden olabilecek basıncaysa Mars’taki depremlerden biri yol açmış olabilir.

CURIOSITY KEŞİF ARACI

Curiosity, NASA’nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak Mars’ta Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı ve gezgin robottur.

Curiosity keşif robotu, Mars Bilim Laboratuvarı’nın parçası olarak 26 Kasım 2011 saat 15:02 UTC’de Cape Canaveral’dan fırlatıldı ve 6 Ağustos 2012 saat 05:17 UTC’de Mars’taki Gale kraterinde Aeolis Palus bölgesine başarılı bir iniş yaptı. Dünyadan 563.000.000 km’lik bir yolculuktan sonra, aracın inişi hedeflenen Bradbury iniş bölgesinden 2.4 km ötede gerçekleşti.

Aralık 2012’de, Curiosity’nin 2 yıllık misyonu, süresiz olarak uzatıldı. 5 Ağustos 2017’de NASA, aracın inişinin 5. yıldönümünü kutladı. Araç 14 Mart 2019 itibari ile çalışır durumdadır ve Mars üzerinde 2347 sol (2411 Dünya günü) geçirmiştir.

Keşif aracının hedefleri Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars’ta daha önce yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmaktır.

Daha farklı aletler taşıyacak Mars 2020 keşif aracı için Curiosity’nin tasarımı temel alınmıştır.