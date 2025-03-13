NASA-SpaceX Görevinde Erteleme: Astronotlar Beklemede

NASA-SPACE X MİSYONU ERTELEME YAŞADI

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yaklaşık 9 aydır mahsur kalan iki astronotu Dünya’ya döndürecek olan NASA ve SpaceX misyonu, fırlatmaya az bir zaman kala iptal edildi. Florida’daki Cape Canaveral uzay istasyonundan fırlatılması planlanan Falcon 9 uzay aracının fırlatılması, teknik bir sorun nedeniyle gerçekleştirilemedi. Aracın Perşembe günü fırlatılması ihtimali mevcut.

FALCON 9 EKİBİ GÖREV İCİNDEN DÖNECEK

Falcon 9, dört yeni astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürecek ve burada mahsur kalan Sunita Williams ile Butch Wilmore’un dönmesini sağlayacak. İki astronot, geçen yıl Haziran ayında uzaya gönderilen bir araçla istasyondaki görevlerine başlamıştı. Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024’te Dünya’yı terk ederek sekiz günlük bir misyon için istasyona gideceklerdi. Ancak Boeing’in uzay aracıyla planlanan dönüş, güvenlik sebepleri yüzünden iptal oldu. SpaceX, Falcon 9’un fırlatılmasındaki gecikmenin, tutucu kollarından birindeki hidrolik sorunla ilişkili olduğunu belirtti. Mühendislerin sorunu çözme üzerinde çalışmalarına devam ettiği bilinmekle beraber, SpaceX kesin bir açıklama yapmadı. Falcon 9’un ISS’e varmasından birkaç gün sonra astronotların dönüş yapabileceği öngörülüyor.

WILLIAMS VE WILMORE’UN DUYGULARI

58 yaşındaki Williams ve 61 yaşındaki Wilmore, Eylül ayında ISS’ten düzenledikleri basın toplantısında, “beklenmeyene hazır olmak üzere eğitildiklerini” ifade etmiş ve istasyondaki çalışmalarına devam ettiklerini belirtmişti. Williams, “Burası benim mutlu olduğum yer” diye konuşmuş, ailesini ve iki köpeğini özlediğini de eklemişti. Uzayda olmanın kendisini Dünya hakkında daha fazla düşünmeye yönlendirdiğini dile getiren Williams, “Bu, sahip olduğumuz tek gezegen ve ona iyi bakmalıyız” demişti. Wilmore ise eğitimlerinin yüzde 90’ının bu tür durumlara hazırlanmaya odaklandığını vurgulamıştı. Williams, bu görevinde üçüncü kez ISS’te bulunuyor ve Wilmore daha önce iki kez uzaya gitmiş bir pilot.

GEÇMİŞTE UZAYDA KALANLAR

Williams ve Wilmore, uzayda planlandığından daha uzun süre kalacak olsalar da geçmişte yeryüzünden uzakta daha fazla zaman geçiren astronotlar bulunmakta. Rus Valeri Polyakov, 1990’ların ortasında Mir Uzay İstasyonu’nda 437 gün boyunca kalmıştır. Frank Rubio, ISS’te 371 gün kalarak uzayda en uzun süre kalan Amerikalı olmuştur. Halen ISS’te bulunan Rus Oleg Kononenko, kariyeri süresinde uzayda 1.000 günden fazla kalan ilk kişi olmuştur.