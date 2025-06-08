NASA Ve Pentagon, SpaceX’e Alternatif Arıyor

SPACEX’E ALTERNATİF ARAYIŞI

NASA ve Pentagon’un, ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle SpaceX’e alternatif aradığı iddia ediliyor. Washington Post’un haberine göre, ismi açıklanmayan NASA ve Pentagon yetkilileri, ABD yönetiminin uzay programı için farklı seçenekler üzerinde çalışmaya başladığını belirtti. Haberde, Trump ile Musk arasındaki gerilimin artmasının ardından Trump’ın, “Elon Musk’ın şirketlerinin hükümet ile yaptığı sözleşmelerin iptal edilebileceğine” yönelik açıklaması sebebiyle NASA ve Pentagon’daki ilgili birimlerin “SpaceX’e alternatif şirketlere derhal bakmaya başladığı” vurgulanıyor.

MUSK’IN TEHDİDİ ŞOK YARATTI

Musk’ın, SpaceX’in Dragon uzay aracının uçuşlarını durdurma “tehdidinin” ardından NASA ve Pentagon yetkililerinin bu açıklamadan dolayı “şok etkisi” yaşadığı ifade ediliyor. Musk, bu açıklamasını geri alsa da, NASA’nın her ihtimale karşı SpaceX’e alternatif bulması gerektiği yorumları dikkat çekiyor. NASA, uzay uçuşlarını SpaceX’in roketleri ile gerçekleştirirken, Pentagon da hassas uydularını fırlatmak için büyük ölçüde aynı şirketle işbirliği yapıyor.

TRUMP’IN TASARRUF AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, Musk ile yaşadığı tartışmalar sonrasında Truth Social hesabından, “Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon’un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir” ifadelerini kullanmıştı. Musk ise NASA’nın uzay uçuşlarına hizmet veren SpaceX firmasının bu hizmeti durdurmayı düşünebileceğini belirtmiş, fakat ardından bu açıklamayı geri çektiğini aktarmıştı.