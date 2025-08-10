Haberler

Nasa, Yeni Gaz Gezegen İzleri Buldu

NASA, YENİ BULGULARLA GAZ GEZEGENİ KESİNLEŞTİRİYOR

NASA, Dünya’ya en yakın yıldız sisteminde bulunan bir gaz gezegeni hakkında yeni izler saptadığını duyurdu. ABD’nin Havacılık ve Uzay Ajansı, James Webb Uzay Teleskobu’nu kullanarak, Satürn ve Jüpiter’in özelliklerine benzeyen dev gaz gezegeni üzerinde bulgular elde etti.

TELONESKOPUN YETKİNLİĞİ

NASA’nın internet sitesinde yapılan açıklamada, teleskobun uzak gök cisimlerini ‘fotoğraf çeker gibi’ kaydetmesine imkan tanıyan doğrudan görüntüleme tekniğiyle elde edilen verilerin, gezegenin varlığına dair güçlü işaretler sunduğu belirtildi. Bu kapsamda, Dünya’ya yaklaşık 4 ışık yılı uzaklıkta yer alan Alpha Centauri yıldız sisteminde, bir yıldızın yörüngesinde bulunan gaz gezegeninin varlığına dair önemli izler tespit edildi.

Açıklamada, gaz gezegeninin yaşam barındırmayan kalın gaz tabakası ile kaplı olmasına rağmen, yaşama elverişli olabilecek uydulara sahip olabileceği değerlendirildi. Oxford Üniversitesi’nden Doç. Dr. Carly Howett, gezegenin Güneş’e benzer sıcaklık ve parlaklığa sahip bir yıldızın etrafında döndüğünü belirtti ve “Dört ışık yılı, insani ölçekte uzak görünse de galaksi ölçeğinde çok yakın, adeta komşu mesafesinde” ifadesini kullandı.

