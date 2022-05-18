NASA’dan açıklama

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Insight için kararını duyurdu.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’taki uzay araçlarından Insight için kararını duyurdu.

NASA’nın Mars’taki uzay araçlarından InSight emekliye ayrılmaya hazırlanıyor. Mars’taki en büyük depremi tespit eden araç, gezegenin çekirdeğinin boyutunu da ortaya çıkarmıştı.

NASA’nın Mars’taki uzay araçlarından InSight emekliye ayrılmaya hazırlanıyor. Bir süredir Kızıl Gezegen’in tozlu ortamıyla mücadele eden uzay aracı, birkaç ay içinde ıskartaya çıkartılacak.

Jet İtki Laboratuvarı’nda InSight projesinin müdür yardımcısı Kathya Zamora Garcia, salı günü düzenlediği basın toplantısında, enerji kaynağının azalması nedeniyle uzay aracının operasyonlarını yaz sonunda sona erdireceklerini söyledi.

Laboratuvarın açıklamasına göre InSight’ın Güneş panellerinde uzun süredir toz birikiyor. Bu da uzay aracının Güneş enerjisinden yararlanmasını engelliyor.

Zamora Garcia, “Mars’a indiğimizde, bir elektrikli fırını yaklaşık bir saat çalıştırabilecek kapasitemiz vardı. Şimdi muhtemelen en fazla 10 dakika çalıştırabiliriz” dedi.

Öte yandan yetkililer uzay aracını ıskartaya çıkartacakları net bir tarih belirlemekten kaçınıyor.

Laboratuvarın baş araştırmacısı Bruce Banerdt’in aktardığına göre, InSight’ın cihazlarını tam olarak ne zaman kapatacağı hava durumuna, uzay aracının performansına ve şimdiden ölçülmesi zor diğer faktörlere bağlı.

Banerdt, “Mars’taki hemen hemen her uğrakta beklentilerimizi aştı, bu yüzden aslında düşündüğümüzden daha uzun sürebilir” diye konuştu.

Kasım 2018’de Kızıl Gezegen’e inen InSight, buradaki sismik aktivite ve depremlerle ilgili eşi benzeri görülmemiş ölçümler yaptı. Uzay aracı bu ay Mars’ta şimdiye kadar tespit edilen en büyük depremi kaydetmişti. Aracın 4 Mayıs’ta gezegende 5 büyüklüğünde bir deprem saptadığı bildirilmişti.

Mart ayında da Insight’ın topladığı sismik verileri inceleyen uluslararası bir araştırma ekibi, Kızıl Gezegen’in çekirdeğinin boyutunu hesaplamıştı. Çekirdeğin yarıçapı bin 810 ila bin 860 kilometre olarak belirlenmişti.

Banerdt, “Daha önce Mars’ta neler olup bittiğine dair epey bulanık bir resim çizebiliyorduk. Bence InSight’ın gerçek katkısı, artık gezegenin iç kısmının niceliksel açıdan kesin ve berrak bir resmini çizebilmemizdir” ifadelerini kullandı.