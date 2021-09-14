NASA’dan açıklama: Kızıl Gezegen yaşanabilir

Amerika Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Kızıl Gezegen’de suyun bulunduğunu ve yaşanabileceğini belirtti.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars’ta Perseverance gezgini tarafından toplanan ilk örneklerin Kızıl Gezegen’de suyun bulunduğunu gösterdiğini duyurdu. Uzay Ajansı, bu durumun Mars’ta hayatın varlığına ilişkin büyük bir kanıt sağladığını açıkladı.

NASA, Kızıl Gezegen’de yer alan Jezero Krateri’nin bir zamanlar ‘potansiyel olarak yaşanabilir bir sürdürülebilir ortam’ olduğunu ortaya çıkardığını açıkladı. Söz konusu haber, gezginin bu hafta başlarında ‘Montdenier’ ve ‘Montagnac’ adlı iki kaya örneği toplama görevini başarıyla gerçekleştirmesini takip ediyor.

Buna göre alınan örnekler, onların eski lav akıntılarından oluştuğunu gösteren bazaltik bir bileşime sahip.

YERALTI SUYUNUN UZUN SÜREDİR MEVCUT OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Çekirdek numuneleri sağlayan ve ekibin ilk örnek toplama girişiminde hedeflediği kayada gördükleri değişiklik seviyesi, yeraltı suyunun uzun süredir mevcut olduğunu gösteriyor.

Perseverance , 6 ve 8 Eylül’de kaya örneklerini topladı ve ekip o zamandan beri onları 385 milyon kilometre öteden analiz ediyor.

NASA Genel Merkezi’nden Mitch Schulte konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu örnekler, Dünya’da gelecekteki laboratuvar analizleri için yüksek değere sahip. Bir gün, bu kayanın minerallerinin temsil ettiği çevresel koşulların sırasını ve zamanlamasını çözebiliriz. Bu, Mars’taki sıvı suyun tarihi ve kararlılığıyla ilgili büyük soruyu yanıtlamaya yardımcı olacak” dedi.

Bununla birlikte araştırmacılar kaya örneklerinde, yeraltı suyu buharlaştığında oluşmuş olabilecek tuzlar olduğunu belirledi.

NASA, “Bu ilk iki kaya çekirdeğindeki tuz mineralleri, antik Mars suyunun küçük kabarcıklarını da hapsetmiş olabilir. Bu mineraller, Mars’ın eski iklimi ve yaşanabilirliği hakkında ipuçları sunan mikroskobik zaman kapsülleri olarak hizmet edebilir. Tuz mineralleri antik yaşamın izlerini koruma yetenekleriyle Dünya’da iyi bilinmektedir” açıklamasını yaptı.