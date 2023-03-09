NASA’dan korkutan uyarı: Dünyaya çarpabilir

Bilim insanları, Dünya’ya çarpma riski düşük de olsa mevcut olan yeni bir asteroit keşfetti. Şubat 2026’da Dünya ile çarpışma riskine değinilen asteroidin adının 2023 DW olduğu açıklandı.

NASA’nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi 2046 yılında Dünya’ya çarpma ihtimali bulunan bir asteroit (göktaşı) keşfetti. ‘2023 DW’ olarak adlandırılan asteroidin gezegenimiz ile çarpışma ihtimalinin 625’te 1 olduğu tespit edildi. NASA’ya göre bu çarpma riski oldukça küçük bir ihtimal gibi görünse de diğer asteroitlerin oluşturduğu risklerle karşılaştırıldığında ortalamanın üzerinde.

2023 DW’nin 14 Şubat 2046 tarihinde Dünya’ya çok yaklaşması ve sonucunda bir çarpma riski olduğu açıklandı.

Bununla birlikte, şu anda 2023 DW hakkında çok fazla şey bilinmiyor ve bilim insanları asteroidi daha net biçimde gözlemlemeyi ve daha net ölçümler yapabilmeyi başarırsa risk seviyesinin daha düşük olduğu da tespit edilebilir.

DÜNYA’YA ÇARPMA RİSKİ OLAN ASTEROİDİN ÖZELLİKLERİ

Gökbilimciler, asteroit 2023 DW’yi ilk olarak 27 Şubat’ta gözlemledi ve 50 metre çapında, yani kabaca olimpik bir yüzme havuzu boyutunda olduğunu buldular.

Diğer asteroidlerle kıyaslandığında nispeten küçük olan 2023 DW’nin bir çarpışma durumunda ortaya çıkaracağı etkinin, 66 milyon yıl önce Dünya’ya çarparak dinozorların yok olmasına neden olan 12 kilometrelik göktaşı kadar büyük olmayacağı belirtiliyor. Ancak yine de büyük veya kalabalık bir şehre düşerse çok fazla hasara yol açabilir.

2013 yılında, 2023 DW’nin yarısından bile küçük olan bir meteoritRusya’nın Chelyabinsk şehrinin üzerinde patladıktan sonra bin 500 kişinin yaralanmasına ve onlarca binanın hasar almasına yol açmıştı.

Bu arada, şimdiye kadar yapılan simülasyon çalışmalarına göre, 2023 DW, ABD’nin güneybatısına ya da Endonezya’ya düşme ihtimali daha yüksek görünüyor.