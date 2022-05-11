NASA’dan Webb açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), açıklama yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu’nun optik hizalaması hakkında açıklama yaptı.

NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden bilim insanı Michael McElwain, James Webb Uzay Teleskobu’na dair açıklama yaptı.

Mükemmel seviyede optik hizalamanın yapıldığını belirten McElwain, teleskop performansının beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi.

Öte yandan NASA, James Webb Uzay Teleskobu’nun elde ettiği bir görüntüyü, Spitzer Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen görüntüyle yan yana getirdi.

James Webb, Büyük Macellan Bulutsusu’nu görüntüledi.James Webb, Büyük Macellan Bulutsusu’nu görüntüledi.

Fotoğrafın bilgi notunda James Webb’den alınan görüntünün netliğine vurgu yapıldı.