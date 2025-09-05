Nasdaq, Kripto Yatırımları İçin Denetim Getiriyor

WALL STREET’İN DİJİTAL VARLIK TRENDi

Wall Street’in dijital varlık hazine stratejilerine yönelme trendi, beklenmedik bir gelişmeyle karşılaşıyor. Amerikan borsası Nasdaq, bu yeni finansal akımın barındırdığı riskleri önceden görerek kurumsal kripto yatırımlarına sıkı denetim getiriyor. Sektördeki önemli isimler olan Michael Saylor’ın Strategy şirketi ve Tom Lee’nin BitMine Immersion firması, bu yeni düzenlemelerden etkilenecek gibi duruyor. Architect Partners’ın verilerine göre, ocak ayından bu yana 154 ABD’li şirket, kripto satın alımına yönelik olarak 98 milyar doların üzerinde kaynak yaratma duyurusunda bulundu. Bu sayı, 2025 öncesi 10 şirkete ait yaklaşık 33,6 milyar dolarlık bir değer ile kıyaslandığında ciddi bir artış gösteriyor.

NASDAQ’IN YENİ YAKLAŞIMI

Nasdaq’ın yeni yaklaşımı, bazı anlaşmalar için hissedar oylamalarını zorunlu hale getirmeyi ve daha fazla açıklama talep etmeyi kapsıyor. The Information’ın bildirdiğine göre, bu kurallara uymayan firmaların işlemleri askıya alınabilir ya da listeden çıkarılabilir. Bu gelişme, birkaç dijital varlık hazine şirketinin hisse fiyatlarının keskin bir düşüş yaşamasına neden oldu. Hisse verileri de bu durumun doğruluğunu kanıtlıyor. Artan incelemeler, kurumsal bilanço oyunları için dijital varlık satın almayı hedefleyen öz sermaye artırımları dalgası içinde önemli bir etki yaratıyor.

SERMAYE TOPLAMA DALGASI

Daha sıkı kurallar, anlaşma zaman çizelgelerini uzatabilirken, halka açık şirketler uygun piyasa pencerelerinde sermaye güvence altına almak için yarışırken belirsizliği artırabilir. Architect Partners’a göre, kripto satın almak için sermaye toplayan birçok ihraççı, Nasdaq üzerinde işlem görüyor. Bunlar arasında Michael Saylor’ın Bitcoin hazine firması Strategy ve Tom Lee’nin Ethereum hazine şirketi BitMine Immersion yer alıyor. Veri panosuna göre, 4 Eylül tarihi itibarıyla bu iki firma, en büyük dijital varlık hazine şirketleri arasında bulunuyor.