Nasdaq’tan Kripto Yatırımlara Denetim Geliyor

WALL STREET’İN YENİ TRENDİ VE NASDAQ’IN YAKLAŞIMI

Wall Street’in dijital varlık hazine stratejilerine yönelme durumu beklenmedik bir tehlikeyle karşılaşıyor. Amerikan borsası Nasdaq, bu yeni finansal akımın risklerini önceden öngörerek kurumsal kripto yatırımlarına yönelik sıkı denetim uygulamaya başladı. Sektör liderleri Michael Saylor’ın Strategy firması ve Tom Lee’nin BitMine Immersion şirketi de bu yeni düzenlemelerden etkilenecek. Architect Partners verilerine göre, ocak ayından bu yana 154 ABD şirketi kripto satın almak için 98 milyar doların üzerinde bir kaynak yaratma duyurusunda bulundu. Bu rakam, 2025’ten önce 10 şirket tarafından toplanan yaklaşık 33,6 milyar dolara kıyasla önemli bir artış gösteriyor.

NASDAQ’IN YENİ KURALLARI VE ETKİLERİ

Nasdaq’ın benimseyeceği yeni yaklaşım, bazı anlaşmalar için hissedar oylaması şartı getirmenin yanı sıra daha fazla açıklama yapılmasını sağlama amacını taşıyor. The Information’a göre, bu kurallara uymayan firmaların işlemleri askıya alınabilir ya da borsa listesinden çıkarılabilir. Bu gelişmeler sonrasında, birçok dijital varlık hazine şirketinin hisse fiyatları keskin bir düşüş yaşadı. Hisse verileri de bu durumun doğruluğunu ispatlıyor. Artan inceleme, kurumsal bilanço oyunlarıyla dijital varlık satın almayı hedefleyen öz sermaye artırımları dalgasıyla birlikte geliyor. Daha sıkı kurallar, anlaşma zaman çizelgelerini uzatabilir ve halka açık kuruluşlar uygun piyasa pencerelerinde sermaye güvence altına almak için mücadele ederken belirsizlik yaratabilir.

DİJİTAL VARLIK HAZİNE ŞİRKETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Architect Partners’a göre, kripto satın almak için sermaye toplayan çoğu ihraççı Nasdaq’ta işlem görüyor. Bu firmalar arasında Michael Saylor’ın Bitcoin hazine şirketi Strategy ve Tom Lee’nin Ethereum hazine şirketi BitMine Immersion da bulunuyor. Verilere göre, bu şirketler 4 Eylül itibarıyla en büyük iki dijital varlık hazine şirketi konumundalar.