Naşit Özcan, 4 Mayıs’ta vefat etti

NAŞİT ÖZCAN HAYATINI KAYBETTİ
Geçtiğimiz şubat ayında beyin kanaması geçiren tiyatro ve dizi oyuncusu Naşit Özcan, tedavi gördüğü hastanede 4 Mayıs Pazar günü yaşamını yitirdi. 68 yaşında hayata veda eden Özcan, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçının anısına ilk tören, saat 11.00’de Üsküdar’daki Musahipzade Celal Sahnesi’nde yapıldı.
DOSTLARI VE SEVENLERİ KATILDI
Törende Özcan’ın dostları, meslektaşları ve hayranları hazır bulundu. Duygusal anların yaşandığı törende katılımcılar saygı duruşunda bulundu. Naşit Özcan’ın naaşı, sahnedeki törenin ardından Üsküdar Şakirin Camii’ne götürüldü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek.
27 Şubat’ta beyin kanaması geçiren Naşit Özcan, hastanede yoğun bakımda tedavi altında tutulmuştu. Yaklaşık iki ay süren tedavi sürecinin ardından 4 Mayıs’ta hayata gözlerini yumdu.