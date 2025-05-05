Naşit Özcan, 8 Mayıs’ta Uğurlanacak

NAŞİT ÖZCAN’IN VEFATI

Komik-i Şehir Naşit Bey’in torunu olan usta oyuncu Selim Naşit’in oğlu ve Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan, 8 Mayıs’ta son yolculuğuna uğurlanacak. İki ay önce beyin kanaması geçiren Özcan, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İBB ŞEHİR TİYATROLARI’NDAN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, sanatçının vefatıyla ilgili olarak “Değerli İBB Şehir Tiyatroları sanatçısı Naşit Özcan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz.” açıklamasını yaptı.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

İBB Şehir Tiyatrolarından alınan bilgilere göre, Özcan için 8 Mayıs saat 11.00’de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde bir tören düzenlenecek. Sanatçı, aynı gün öğlen Üsküdar Şakirin Camii’nde cenaze namazı kılındıktan sonra Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.