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Naşit Özcan Hala Kritik Durumda

NAŞİT ÖZCAN’IN SAĞLIK DURUMU

Son olarak, Yargı dizisinde canlandırdığı Başsavcı Ertuğrul karakteri ile dikkat çeken usta oyuncu Naşit Özcan, geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanaması sonrası hayranlarını büyük bir endişeye sürükledi. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören sanatçının durumu hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.

ELİF ÖZCAN’DAN AÇIKLAMA

Sanatçının eşi Elif Özcan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Naşit hala yoğun bakımda, durumu kritik. Mesaj ve aramalara cevap veremiyorum. Anlayışınız için teşekkürler” ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, sevenlerinin merakını artırırken, Özcan’ın sağlık durumu hakkında endişeleri sürdürüyor.

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