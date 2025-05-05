Naşit Özcan’ın ölümü sanatı sarstı

NAŞİT ÖZCAN’IN VEFATI SANAT CAMİASINI ÜZDÜ

Tiyatro ve sinema dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olan Naşit Özcan’ın vefat haberi, sanat camiasında ve hayranları arasında derin bir üzüntü yarattı. Usta sanatçı Adile Naşit’in yeğeni olan Özcan’ın ani ölümü sonrası sosyal medyada birçok kişi başsağlığı dileklerinde bulundu. Özcan’ın ölümünün ardından, vatandaşlar ve hayranları “Naşit Özcan neden öldü, ölüm nedeni neydi?” sorularını araştırmaya başladı. Peki, Naşit Özcan’ın ölüm nedeni neydi? İşte bu konuda merak edilen tüm detaylar ve son gelişmeler.

ÖLÜM TARİHİ VE NEDENİ

Naşit Özcan, 4 Mayıs 2025 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Sanat dünyasında derin bir yas yaratan bu acı haberin ardından “Naşit Özcan neden öldü?” sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı. Ünlü oyuncu Adile Naşit’in yeğeni olan Özcan, 27 Şubat 2025’te bir beyin kanaması geçirmiş ve İstanbul’daki Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Beyin kanaması sonrası entübe edilen Özcan, yaklaşık iki ay süren zorlayıcı bir tedavi dönemine rağmen, ne yazık ki sağlığına kavuşamadı ve 68 yaşında hayata veda etti.

Naşit Özcan, kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda ve televizyon projesinde dikkat çekici roller üstlenmişti. En son Kanal D’de yayınlanan “Yargı” dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Özcan’ın vefatı, sanat dünyasında ve hayranları arasında derin bir üzüntü yaratırken, ölüm nedeni beyin kanaması olarak kamuoyuna açıklanmıştır. Cenaze töreni ve veda detayları da merakla bekleniyor.