Naşit Özcan’ın Sağlık Durumu Ciddiyleşiyor

Naşit Özcan’ın sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Türk tiyatrosunun tanınan isimlerinden olan ve Adile Naşit’in yeğeni olarak bilinen usta oyuncu, 68 yaşında. Son günlerde hastaneye kaldırıldığına dair iddialar sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı. Vatandaşlar, “Naşit Özcan yoğun bakıma mı alındı?” sorusunu araştırmaya başladı. Naşit Özcan’ın son durumu hakkında yapılan açıklamalara göre, beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

BEYİN KANAMASI TEDAVİSİ

Naşit Özcan, geçtiğimiz günlerde meydana gelen beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda, 68 yaşındaki sanatçının yoğun bakım ünitesine alındığı ve entübe edildiği bildirildi. Özcan’ın sağlık durumu, tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle ciddiyetini koruyor.

Naşit Özcan’ın hayat arkadaşı Elif Hanım, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun solunum cihazına bağlı olduğunu ve bilincinin tam olarak yerinde olmadığını belirtti. Bu durumun yaklaşık bir haftadır stabil şekilde sürdüğünü ifade etti. Sanatçının tedavi süreci ve sağlık durumu, sanat camiası ve hayranları tarafından yakından izleniyor.