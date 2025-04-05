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Naşit Özcan’ın Tedavisi Devam Ediyor. Elif Hanım Durumu Açıkladı. Sevenleri Destek Oluyor

NAŞİT ÖZCAN’IN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterini canlandıran usta oyuncu Naşit Özcan’ın geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanaması sonrası sağlık durumuyla ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.

HAYAT ARKADAŞI ELİF HANIM’DAN ÖNEMLİ PAYLAŞIM

Naşit Özcan’ın hayat arkadaşı Elif Hanım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Merhaba herkese. Naşit’in durumu stabil, bilinci genelde açık, beyin kanamasının vücutta oluşturduğu hasarların tedavisi sürüyor. Uzun bir süreç olacak, hala yoğun bakımda, maalesef ziyaretçi kabul edilmiyor. Arayan, soran herkesi iletmeye çalışıyorum. Geri dönüş yapamadığım dostların anlayışına sığınıyorum.” ifadelerini kullandı.

SEVENLERİ VE MESLEKTAŞLARI DESTEK VERİYOR

Naşit Özcan’ın sevenleri ve meslektaşları, usta oyuncunun sağlığına kavuşması için sosyal medya üzerinden moral mesajları paylaşmaya devam ediyor. Özcan’ın tedavi sürecinin uzun süreceği belirtilirken, sevenleri bu zorlu dönemde yanında olduklarını gösteriyor.

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