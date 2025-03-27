Nasreddin Hoca, Çocuklara Tiyatro Keyfi Yaşattı

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA TİYATRO KEYFİ

Malatya’da 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde, özel gereksinimli çocukların evlerine konuk olan Nasreddin Hoca, fıkralarıyla neşeli anlar yaşattı. Sanatın birleştirici gücünü vurgulayan oyuncu Ömer Konakçı, “Tiyatro her yerde” ifadelerini kullanarak, bu özel günü kutlamanın önemine dikkat çekti. Malatyalı yönetmen ve oyuncu Konakçı, tiyatro ekibiyle birlikte Malatyalı Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) desteğiyle bu özel organizasyonu gerçekleştirdi. Amacı, sanatın iyileştirici gücünü çocuklarla buluşturmak olan ekip, Nasreddin Hoca fıkralarını sahneleyerek evde tiyatro deneyimi sundu. Çocuklar, kahkahalarla izledikleri gösteride unutulmaz anlar yaşadı.

ÇOCUKLARLA BİR ARADA OLMAK BİZİM İÇİN ANLAMLI

Etkinlik hakkında açıklama yapan Ömer Konakçı, “Bugün tiyatronun birleştirici ve iyileştirici gücünü özel çocuklarımızla paylaşmak istedik. Onların yüzündeki gülümseme, bizim için en büyük ödül oldu. Destekleri için MAGİNDER ailesine, Başkanımız Salih Karademir ve Önder Serindağ’a teşekkür ederiz” dedi. Tiyatronun yalnızca sahnede olmadığını, hayatın her yerinde var olabileceğini belirten Konakçı, “Bugün, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü sadece sahnelerde değil, hayatın tam içinde kutladık. Tiyatro, yalnızca bir sahne sanatı değil; aynı zamanda bir iyileşme, bir dokunuş, bir umut yoludur.”

TİYATRO HER YERDE, HER KALPTE

Tiyatro ile kapılarını çaldıkları çocukların evlerinde oluşan gülümsemelerin kendileri için en büyük alkış olduğunu ifade eden Konakçı, “Tiyatroyu, evlerine misafir ettik; kahkahalarla, masallarla, sevgiyle dolu dakikalar yaşadık. Bugün bir kez daha gördük ki tiyatro, ulaşabildiği her kalpte bir iz bırakır. Sahneden sokağa, evden hayallere uzanan bu yolculukta, engelleri birlikte aşıyoruz.” dedi. Normalde sahnede olmaları gereken bu günde, “Tiyatro her yerdeyse, biz neden çocukların evine gitmeyelim?” sorusunu kendilerine sorduklarını belirten Konakçı, “Kostümümüzü giydik, Nasreddin Hoca fıkralarımızı cebimize koyduk ve engelli çocuklarımızı evlerinde ziyaret ettik. Tiyatroyu sadece sahnede değil, yüreklere taşımaya geldik bugün. Çünkü tiyatro biraz da budur. Bir tebessüm, bir hayret, bir kahkaha ve bolca sevgi” diye konuştu.