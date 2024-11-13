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“Nasuh Mahruki İçin Soruşturma Açıldı”

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Nasuh Mahruki’nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle ilgili olarak ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘yargı organlarını alenen aşağılama’ suçlarından soruşturma açtı.

MAHRUKİ’YE YÖNELİK SUÇLAMALAR

Mahruki’nin belirtilen suçlamalardan dolayı karşı karşıya kaldığı durum, sosyal medya üzerindeki paylaşımlarının içeriğiyle alakalı. Bu tür ifadelerin toplum üzerindeki etkisi nedeniyle, yasal bir süreç başlatıldığı bildirildi.

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