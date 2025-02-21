Nasuh Mahruki’ye Hapis Cezası Verildi

MAHRUKİ’YE HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sosyal medya üzerinden kullandığı ifadelerle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan yargılanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında mahkeme kararı açıklandı. Mahruki, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

NEDEN YARGILANDI?

Nasuh Mahruki, X sosyal medya platformundan Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yönelik yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Büyük Türk milleti, çok dikkatli ve uyanık olmalısın. İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası erken yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka senin adına denetim yapma yetkisine sahip olmalıdır. Denetlenmezlerse oylarımızı çalarlar, sahtesiyle değiştirirler ve seçimi yine yasa dışı kazanırlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin sonu olur ve bu son en kötü kabuslarınızda bile göremeyeceğiniz kadar korkunç olur.”

İDDİANAMEDEKİ SAVUNMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mahruki’nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe ve panik yaratma amacı güttüğü ifade ediliyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın herkese açık olması ve çok sayıda kişi tarafından görülebilecek durumda olması nedeniyle aleniyet unsurunun var olduğu belirtiliyor. Paylaşımların içerikleri ve izlenme sayıları göz önüne alındığında, eylemin kamu barışını bozma potansiyelinin bulunduğu değerlendirilmekte. İddianamede, Mahruki’ye “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor. Ayrıca, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçu için de soruşturma yürütüldüğü bildiriliyor.