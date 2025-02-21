Nasuh Mahruki’ye Hapis Cezası Verildi

MAHKEME KARARI

Sosyal medyada ifadeleri sebebiyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan yargılanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki için karar duyuruldu. Mahkeme, Mahruki’ye 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

MAHRUKİ’NİN AÇIKLAMALARI

Nasuh Mahruki, X sosyal medya platformunda Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yönelik yaptığı paylaşımda şu şekilde yazarak halkı uyarmıştı: “Büyük Türk milleti, çok dikkatli ve uyanık olmalısın. İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası erken yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka senin adına denetim yapma yetkisine sahip olmalıdır. Denetlenmezlerse oylarımızı çalarlar, sahtesiyle değiştirirler ve seçimi yine yasa dışı kazanırlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin sonu olur ve bu son en kötü kabuslarınızda bile göremeyeceğiniz kadar korkunç olur.”

İDDİANAMENİN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandığı belirtilen iddianamede, eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’nin sosyal medya paylaşımlarıyla halk arasında endişe ve korku yaratmayı amaçladığı kaydediliyor. Paylaşımlarının herkese açık olarak yapılması ve çok sayıda kişi tarafından görülme olanağı sağlaması sebebiyle aleniyet unsurunun oluştuğu ifade ediliyor. Ayrıca, paylaşımların içeriği ve izlenme sayıları göz önünde bulundurulduğunda, eylemin kamu barışını bozma potansiyeline sahip olduğu değerlendiriliyor. İddianamede, Mahruki’nin “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıldan 3 yıla dek hapisla cezalandırılması talep ediliyor. Bunun yanı sıra, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçundan da soruşturma yürütüldüğü bildiriliyor.