Nasuh Mahruki’ye Soruşturma Açıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Nasuh Mahruki hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlardaki ifadeleri nedeniyle soruşturma açtı. Mahruki, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “yargı organlarını alenen aşağılama” suçlarından sorgulanıyor.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Başsavcılık, Mahruki’nin sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamaların, kamuoyunu yanıltıcı yönde etkileme potansiyeli taşıdığını belirtiyor. Ayrıca, bu paylaşımların yargı organlarını küçük düşürdüğü savunuluyor.