Nata Türkiye’de İlk Kez Tanıtıldı

MONDROS FİRMASI NATA İLE TATLI SEKİLLERİ SUNUYOR

İstanbul’da düzenlenen 33. World Food İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı’nda Portekiz’e özgü Nata tatlısı ilk kez tüketicilere sunuldu. Bursa Kebap Evi’nin Nata standında, fuar ziyaretçilerine ikram edilen bu tatlı, etkinliğin hatırlanan lezzetleri arasında öne çıktı.

NATA TATLISI TÜRKİYE’DE YAYGINLAŞIYOR

Türkiye’nin önde gelen marketlerinde ve tüm Bursa Kebap Evi restoranlarında satışa sunulan Nata’nın büyük ilgi gördüğünü belirten BKE Genel Müdürü Gökhan Durmaz, fuar boyunca çok sayıda ziyaretçi ile etkileşimde bulunduklarını ifade etti. Durmaz, “AB ve birçok Ortadoğu ülkesinden kurum temsilcileri, BKE mutfağını ziyaret etti ve ön görüşmeler yapıldı, yeni bağlantılar için ilk adımlar atıldı. Nata tatlısı başta olmak üzere yeni şubelerin açılması konusunda umut verici gelişmeler yaşandı” diyerek, etkinliğin katkılarına vurgu yaptı.

DAĞITIM AĞI GÜÇLENİYOR

Fuar sonrasında Türkiye genelinde bayilik ağı ile büyüme hedeflediklerini aktaran Durmaz, ciddi toptancı firmaları ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. “Fuar sonrasında Türkiye’de bayilik ağı ile büyüme anlamında önemli adımlar atacağız” diye ekledi. Bu adımlar, Nata tatlısının ve genel olarak BKE ürünlerinin ülkede daha sık tüketilmesini sağlayacak.