Natalie Portman Türkiye’yi Ziyaret Ediyor

YENİ GÜZELLEŞME: NATALIE PORTMAN TÜRKİYE’DE

2011 yılında “Siyah Kuğu” (Black Swan) filmiyle ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülü kazanan Natalie Portman, Türkiye’ye geldi. Son günlerde Fransa’nın başkenti Paris’te yılın futbolcusuna verilen Ballon d’Or ödül törenine katılan Oscar’lı oyuncunun yeni durağı ise İstanbul oldu. Dünyaca ünlü ismin İstanbul’da olduğuna bir hayranının paylaşımı ile ulaşıldı.

Hayranlarla BULUŞMA ANLARI

Kız Kulesi’nin önünde görülen Portman, Türk hayranından gelen ilgi karşısında duyarsız kalmadı. Ünlü oyuncu, yeşil bir kazak ve jean giyerek salaş bir tarz sergiliyor. Hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen Portman, bu isteği geri çevirmedi. Hayranları, “Natalie Portman İstanbul’da” diyerek sosyal medya hesaplarında bu anları paylaştı.