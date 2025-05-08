Natevan Demircioğlu, Azerbaycan Zaferini Anlattı

Natevan Demircioğlu, Azerbaycan’ın Karabağ’daki Haklı Mücadelesini Anlattı

Azerbaycan’IN TARİHSEL MÜCADELESİ

Neşe Berber’in sunduğu programda konuk olan Natevan Demircioğlu, Azerbaycan’ın yıllardır hem toprak bütünlüğü hem de uluslararası haklılığı için mücadelesini paylaştı. Demircioğlu, “Azerbaycan son 30 yılını mücadeleye adadı” sözleriyle bu sürecin önemini vurguladı. Bu mücadelede halkın sürekli devletinin yanında yer aldığını belirten Demircioğlu, “Azerbaycan’ın hem halkına hem de topraklarına saldırılar gerçekleştirildi” ifadeleriyle yaşanan trajedilere dikkat çekti.

KAZANILAN ZAFER VE HALK BİRLİĞİ

Demircioğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 2020 yılındaki “Karabağ Azerbaycan’dır” sözlerinin artık gerçek bir zaferle sonuçlandığını belirtti. “44 gün süren savaşın ardından mutlak bir zafere ulaştık” diyen Demircioğlu, bu başarının temel etkeninin devlet ve halk birliği olduğunu ifade etti. “30 yılın sonunda Azerbaycan hem haklı hem de güçlüdür” ifadesiyle ülkesinin uluslararası konumunu özetleyen Demircioğlu, birçok açıdan önemli bir mücadelenin verildiğinin altını çizdi.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN STRATEJİK ORTAKLIĞI

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklığı da değerlendiren Demircioğlu, bu bağın dünya kamuoyunun dikkatini çektiğini vurguladı. “Türkiye ile Azerbaycan arasında güçlü bir bağ var, dünyanın hoşuna gitse de gitmese de” diyen Demircioğlu, Karabağ’daki yeniden inşa sürecinde Türkiye’nin rolünün büyük olacağını ifade etti. Ayrıca, İran Cumhurbaşkanı’nın Azerbaycan ziyareti ile bölgede olumlu bir diplomatik atmosferin oluştuğunu belirtti.