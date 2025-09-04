NATO, Askeri Kapasiteyi Artırmalıyız

ASKERİ KAPASİTE YETERSİZLİĞİ VURGUSU

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa’nın güvenliğine dair mevcut askeri kapasitenin yetersizliğine dikkat çekerek, “Hava ve füze savunma sistemlerinin sayısını 5 kat artırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Rutte, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) bünyesindeki Prag Savunma Zirvesi’nde gerçekleştirdiği konuşmada, Rusya ve Çin’in ordularını modernize etmek amacıyla büyük yatırımlar yaptığına ve bunun yalnızca askeri gösteriler için değil, küresel düzeni değiştirmek ve Avrupa’nın güvenliğini tehdit etmek için kullanıldığına değindi. “Bugün Rusya bütçesinin yüzde 40’ını savaş ekonomisine ayırıyor. Bu yıl en az 1500 tank, 3 bin zırhlı araç ve yüzlerce İskender füzesi üretecek. Bu eğilim yakın zamanda değişmeyecek. Rusya uzun vadede istikrarsızlaştırıcı ve çatışmacı bir güç olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

SAVUNMAYA YAPILACAK YATIRIMLAR

Rutte, Haziran ayında Lahey’de toplanan NATO liderlerinin öncelikli hedeflerinin savunmaya daha fazla yatırım yapmak ve üretimi hızlandırmak olduğunu hatırlattı. NATO müttefiklerinin, 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5’ini savunmaya ayırma konusunda anlaşmaya vardığını belirti. Bu miktarın en az yüzde 3,5’inin doğrudan savunma ihtiyaçlarına ayrılacağını açıkladı. Rutte, “NATO’nun net kabiliyet hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda hava ve füze savunma sistemlerinin sayısını 5 kat artırmamız gerekiyor. Binlerce tank ve zırhlı araç, milyonlarca topçu mühimmatı, daha fazla insansız hava aracı, siber ve uzay kabiliyetleri gerekiyor.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

NATO’nun üretim kapasitesinde belirli ilerlemeler kaydettiğini, ancak daha yapılacak çok iş bulunduğunu belirten Rutte, özellikle topçu mühimmatı üretiminde Avrupa ülkelerinin kapasitesinin son 2 yılda 6 katına çıktığını ifade etti. Çekya’nın bu alandaki özel rolünü vurgulayarak, teşekkürlerini iletti. Ukrayna’nın savaşın başlangıcından itibaren hızlı bir sanayi seferberliği ile yılda 200’den fazla ağır topçu sistemi ve 4,5 milyon insansız hava aracı üretir hale geldiğini belirten Rutte, “Bu bizim de yönümüz olmalı.” diye ekledi. Rutte, savunma sanayisinin üretim kapasitesini artırmasının güvenlik yanında ekonomik büyüme ve yeni iş imkanları sunacağını da ifade etti. “Amaç provoke etmek değil, korumak. Özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi sürdürebilmek için güçlü kalmalıyız.” şeklinde konuştu.