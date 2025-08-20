NATO Askeri Komite Başkanı Barışı Destekliyoruz

NATO ASKERİ KOMİTE BAŞKANI HUSUSUNDA KAYITLAR

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, müttefik genelkurmay başkanlarının Ukrayna’da adil, güvenilir ve kalıcı barışa olan desteklerini yineledi. Amiral Dragone, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington’da ABD, NATO, Ukrayna ve Avrupalı liderlerin katıldığı görüşmeler sonrası NATO genelkurmay başkanlarını çevrim içi bir toplantıda buluşturduğunu duyurdu.

Görüşmeyi ‘harika ve samimi tartışma’ olarak tanımlayan Dragone, toplantıya NATO Müttefik Kuvvetler Avrupa Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus Grynkewich’in de katıldığını belirtti. Grynkewich, İttifak’ın güvenliğiyle ilgili bir durum güncellemesi sundu.

Dragone, Ukrayna konusunda desteklerini teyit ettiklerini vurgulayarak, “Önceliğimiz adil, güvenilir ve kalıcı bir barış olmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi. Bu durum, uluslararası ilişkilerdeki barış arayışının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.