NATO Askeri Komite Toplantısı Gerçekleşti

TOPLANTIYA HAZIRLIK AMAÇLI BULUŞMA

NATO Genelkurmay Başkanları, gelecek ay gerçekleşecek Lahey Zirvesi’ne hazırlanmak için yeni Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone’nin liderliğinde ilk kez toplandı. İtalyan Amiral Cavo Dragone, görevi Hollandalı Amiral Rob Bauer’den devraldıktan sonra başkanlık ettiği ilk toplantıda, “Bu zorlu zamanda, siyasi liderliğimize en sınırsız ve profesyonel askeri tavsiyeyi sunmaya devam etmemiz, netlik ve kararlılık sağlamamız zorunludur.” dedi.

ANTALYA’DA İTTİFAK AMACI

Cavo Dragone, müttefik dışişleri bakanlarının Antalya’da düzenlenen iki günlük gayriresmi toplantısına dikkat çekerek, “Toplantının amacı küresel zorluklarla birlik ve ortaklık yoluyla başa çıkma konusundaki ittifakımızı ve kapsamlı yaklaşımımızı yansıtmak.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Genel Sekreter Mark Rutte’nin Türkiye’deki toplantıda bulunamaması nedeniyle, kendisine “Genel Sekreter, istişarelerimizin sonuçlarını dört gözle beklediği için benden tam desteğini sizlere iletmemi istedi” dedi.

LAHEY ZİRVESİ’NE HAZIRLIK TEDBİRLERİ

Cavo Dragone, 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey kentinde yapılacak zirvede, caydırıcılık ve savunma yeteneklerini güçlendirmeye, ortaklarla etkileşimi geliştirmeye ve Ukrayna’ya desteği sürdürmeye odaklanılacağını aktardı. Toplantı başlamadan önce, NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği (AB) ve benzer düşünceli koalisyonlar altında yaşamını yitiren veya yaralanan askerler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Türkiye, bu toplantıda Genelkurmay Başkanı Metin Gürak tarafından temsil ediliyor. Geleneksel olarak, genelkurmay başkanları yılda üç kez bir araya geliyor; bunlardan ikisi Brüksel’de, biri ise müttefik ülkelerden birinde gerçekleştiriliyor.