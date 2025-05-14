NATO Askeri Komitesinin Güçlü Yük Paylaşımı Gerekiyor

GÖRÜŞMELERİN SONUCLARI

NATO Askeri Komitesi’nin yeni başkanı İtalyan Amiral Giuseppe Cavo Dragone’nin başkanlık ettiği ilk toplantının ardından, ABD’nin NATO’dan olup olmayacağına dair endişeleri yanıtladı. “ABD’nin ayrılmak istediğine ilişkin hiçbir işaret, belirti, hiçbir şey yok.” diyerek durumu netleştirdi. Dragone, NATO genelkurmay başkanları ile birlikte Lahey Zirvesi’ne hazırlık amacıyla bir araya geldi. Toplantı Brüksel’deki NATO Karargahı’nda yapıldı ve Dragone, 4 ay önce görevi devraldığı Hollandalı Amiral Rob Bauer’ın ardından sağlıklı ve daha güçlü bir NATO ile karşılaştığını belirtti. “Amaç, koordinasyon ve sonuçlar açısından daha güçlü” ifadesini kullandı.

GÜVENLİK SORUNLARINA YANIT

Küresel güvenlik sorunları ve jeopolitik istikrarsızlık konularına dikkat çeken Dragone, ABD yönetiminden gelen yük paylaşımı yapma çağrısının yanıtsız kalmadığını ifade etti. NATO’nun daha önce hiçbir zaman olmadığı kadar proaktif ve odaklı olduğunu vurgulayan Dragone, kolektif savunmaya yatırım yapma konusunda kararlılığını sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca, adil bir yük paylaşımı gereksiniminde bulundu.

ÇEŞİTLİLİK VE GÜÇ

Bir gazetecinin Trump liderliğindeki ABD yönetiminin NATO’ya olan bağlılığıyla ilgili sorusuna Dragone, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Trump arasındaki yüksek düzeyli iletişime dair dikkat çekti. “Düşmanlarımız uyumuyor. Zayıflık olarak algılanabilecek ama aslında temel güçlerimizden biri olan bakış açılarımızdaki çeşitliliğimiz istismar edilebilir.” diye konuştu. Güvenlik endişeleri arasında Rusya’nın yayılmacılığı, Çin’in stratejik bölgelerdeki varlığı ve diğer çeşitli tehditleer yer aldı.

UKRAYNA’YA DESTEK VE SAVUNMA HARCAMALARI

Dragone, NATO’nun Ukrayna’ya olan bağlılığını yineleyerek bu desteğin hem ahlaki hem de stratejik bir gereklilik olduğunu dile getirdi. “Ukrayna’ya yardım etmek kendi güvenliğimize ve kurallara dayalı uluslararası düzene yapılan bir yatırımdır.” dedi. Bir gazetecinin, ABD’nin NATO ülkelerinin savunma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 2’sini ayırma hedefinin yüzde 5’e çıkarılması talebini sorması üzerine, Dragone, bu konu üzerinde toplantıda bir görüşme olmadığını ancak mevcut hedefin yetersiz olduğunu vurguladı. “Savunma harcamalarında genel bir artış var. Bazıları daha hızlı, bazıları daha yavaş ama herkes bu yönde ilerliyor.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.