NATO, Avrupa ve ABD’nin Birliği Devam Etmeli

NATO’NUN BÜTÜNÜNÜ KORUYAN BİRLİK

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya’da gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Varşova Ekonomi Okulu’nda bir etkinliğe katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada, Ukrayna’da süregelen savaş ve artan jeopolitik gerilimler bağlamında NATO’nun birliğine dair kaygıları dile getiren Rutte, Avrupa ile ABD arasında yaşanan tartışmalara rağmen, NATO’nun Avrupa ve Kuzey Amerika’nın ortak savunması için “tek uygulanabilir çerçeve” olmaya devam ettiğini belirtti. Rutte, “Onlar olmadan Avrupa’nın savunmasını hayal etmek mümkün değil” diyerek, ABD, İngiltere, Türkiye, Kanada, Norveç ve İzlanda gibi ülkelerin NATO’ya sağladığı değerli katkılara vurgu yaptı. Ayrıca, “Ve güvenliğimizin nihai garantörü olan Amerika’nın nükleer şemsiyesinin yerini hiçbir şey tutamaz” şeklinde konuştu.

TRANSATANTİK BİRLİĞİN GÜÇLENMESİ GEREKİYOR

Rutte, NATO’nun karşılaştığı güvenlik sorunlarına yanıt olarak “daha güçlü bir transatlantik birlik” gerekliliğine dikkat çekti. “Şunu açıkça ifade etmeme izin verin: Ne Avrupa ne de ABD için tek başına hareket etme zamanı değildir. Küresel güvenlik sorunları hiçbirimizin tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar büyüktür” diyerek müttefiklerin birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, ABD’nin NATO’ya bağlılığına dair şüphesi olmadığını belirten Rutte, “Bunun için sadece benim sözüme güvenmeyin. Güçlü bir NATO’ya olan bağlılığını defalarca dile getiren Başkan (Donald) Trump’a kulak verin” ifadesini kullandı. Rutte, Amerikalıların NATO’ya destek verdiğini ve Avrupa’nın ABD’nin hala yanlarında olduğunu bilmesi gerektiğini söyledi.

RUSYA TEHDİDİ DEVAM EDİYOR

Rutte, Ukrayna’daki savaşın nasıl sonlanacağına dair Avrupa’da endişeler olduğunu kaydetti. “Nasıl sona ererse ersin, Rusya güvenliğimize yönelik en önemli ve doğrudan tehdit olmaya devam edecektir” diyerek, Rusya’nın savunma harcamalarını artırma ve savaş ekonomisine geçme çabalarını aktardı. Rutte, “Ukrayna’da kalıcı barışın sağlanması Avrupa’nın güvenliği ve küresel istikrar için elzemdir” dedi ve “Başkan Trump’ın Rusya ile şeytanın bacağını kırmasını ve ateşkese yönelik görüşmelerin devam etmesini memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerine yer verdi.

GÜVENİLİR CAYDIRICI GÜÇ

Etkinliğin ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Rutte, Rusya ile müzakerelerin yürütülmesindeki ABD’nin “deneyimli” olduğunu vurguladı. Rutte, “Putin ile anlaşmak zorunda kaldığınızda ona güvenemezsiniz ve ancak son dakikada bir anlaşma yaparsınız” diyerek, ABD’nin bu süreçteki tutumunu olumlu değerlendirdi. Ayrıca, Fransa ve İngiltere’nin nükleer caydırıcılığına saygı duysa da, bunun ABD’nin NATO’ya sağladığı nükleer şemsiyeye alternatif olamayacağını belirtti. Rutte, “Tek güvenilir nükleer caydırıcı ve özgürlüğümüzün nihai garantörü ABD’dir” diyerek, Rusya ve Çin’in nükleer başlıklarını hızla artırdığının altını çizdi.