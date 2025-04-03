NATO Bakanları Brüksel’de Buluştu

TOPLANTI DETAYLARI

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, acil güvenlik konuları ve haziran ayında Hollanda’nın Lahey kentinde yapılacak Liderler Zirvesi’nin organizasyonu için Brüksel’de bir araya geldi. Toplantı, Brüksel’deki NATO Karargahı’nda gerçekleştirildi. Dışişleri bakanlarının katıldığı bir çalışma yemeği ve aile fotoğrafının çekilmesinin ardından, Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklar olan Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’nin katılımıyla NATO Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Oturumu başladı.

GENEL SEKRETERİN AÇIKLAMALARI

Açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Bugün, Hint-Pasifik bölgesindeki dört ortağımız Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda’yı masamızda ağırlıyoruz. NATO’nun böyle iyi dostlara ve güçlü ortaklara sahip olması çok önemli. Çünkü Avro-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliği, artık her zamankinden daha fazla birbiriyle bağlantılı. Ukrayna’daki savaş bunu açık bir şekilde gösterdi. Çin ve Kuzey Kore’nin İran ile birlikte Rus savaş makinesine destek verdiğini görüyoruz.” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz dönemde küresel rekabetin arttığına dikkat çeken Rutte, “Hint-Pasifik ortaklıklarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu toplantı, savunma sanayi iş birliği dahil nasıl daha yakın çalışabileceğimizi değerlendirmek için büyük bir fırsat” şeklinde konuştu.