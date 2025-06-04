NATO Bakanları, Yeni Hedefleri Onaylayacak

SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI YAPILACAK

NATO Savunma Bakanları, yarın gerçekleştirecekleri toplantıda İttifak’ın gelecek 10 ila 15 yıl için belirlediği yeni yetenek hedeflerini kabul edecek. Üst düzey bir NATO yetkilisi, Brüksel’deki karargahında toplanacak savunma bakanlarının, İttifak’ın yeni yetenek hedeflerini onaylaması üzerine bilgi verdi. Bu toplantıda, gelecek 5 ila 10 yıllık ihtiyaçlar temelinde belirlenmiş olan bu hedeflerin, her bir müttefik ülkenin üstleneceği role göre dağıtılması planlanıyor.

MÜTTEFİK ÜLKELERİN YETKİNLİK PLANI

Müttefik ülkelerden, belirlenen yeteneklere sahip olmanın yanı sıra, bu yetenekleri ihtiyaç duyulduğunda gereken yerlere zamanında ve uygun hızda konuşlandırabilmek için somut bir plan hazırlamaları isteniyor. Bu yeteneklere ulaşılması için ise Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 3’ünün üzerinde bir oranın savunma harcamalarına ayrılması gerekiyor. Bu konuda kesin rakamların ise 23-25 Haziran tarihlerinde Lahey’de gerçekleştirilecek NATO zirvesinde liderler tarafından netleştirilmesi bekleniyor.

DAYANIŞMA Meselesi

Üst düzey yetkili, üye ülkelerin kendilerine düşen yetenekleri edinme konusunda başarısız olmaları durumunda NATO’nun herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağına dair soruya “bunun bir dayanışma meselesi olduğunu” ifade ederek yanıt verdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise, İttifak’ın öncelikleri arasında “hava ve füze savunması, uzun menzilli silahlar, lojistik ve kara muharebe manevra unsurları”nı belirtti.