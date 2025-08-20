NATO Başkanları, Video Konferansta Buluştu

TOPLANTININ TEMELİ

NATO Genelkurmay Başkanları, Ukrayna ile ilgili konuları ele almak amacıyla bir video konferans toplantısında bir araya geldi. Toplantı, NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone önderliğinde gerçekleştirildi ve burada, Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantileri gibi önemli meseleler değerlendirildi.

GENELKURMAY BAŞKANLARINDAN AÇIKLAMALAR

Dragone, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün NATO Genelkurmay Başkanları arasında harika ve samimi bir toplantı gerçekleşti” dedi. Ayrıca, Avrupa’daki NATO operasyonlarını yöneten ABD’li General Alexus Grynkewich’in güvenlik durumu hakkında mükemmel bir güncelleme sunduğunu ifade etti. NATO’nun birlik içinde olduğuna dikkat çeken Dragone, “Ukrayna konusunda desteğimizi teyit ettik. Önceliğimiz adil, güvenilir ve kalıcı bir barış olmaya devam ediyor. Düşüncelerimiz cesur silah arkadaşlarımızla birlikte olmaya devam ediyor. Vatanlarını savunurken gösterdikleri amansız cesareti takdir ediyoruz” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI GÜVENLİK ORTAMI

Bu video konferans toplantısı, NATO’nun Ukrayna konusundaki tutumunun ne denli kararlı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Birlikte çalışma ve dayanışma vurgusu, Avrupa’daki mevcut güvenlik ortamına dair önemli bir sinyal veriyor.