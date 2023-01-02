NATO: Batı, Ukrayna’ya desteği sürdürmeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, batılı ülkelerin Ukrayna’ya desteğini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının azalma belirtisi göstermediğini, bu nedenle Batılı ülkelerin Kiev’e desteklerine uzun vadede devam etmeye hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, Ukrayna’nın bağımsızlığını koruyup Rusya’yı müzakere masasına çekmenin yolunun buradan geçtiğini belirtti.

Rusya’daki kısmi seferberliğin, Moskova’nın savaşı sonlandırmaya niyetinin olmadığını gösterdiğini vurgulayan Stoltenberg “Ukrayna birlikleri son aylarda bir ivme yakaladı ama biliyoruz ki Rusya da yeni askerleri silah altına aldı ve onlara eğitim veriyor” dedi ve ekledi:

“Bu durum hem savaşa devam etme isteklerini hem de yeni bir saldırıya başlayabileceklerini gösteriyor.”

Stoltenberg henüz ufukta bir müzakere gözükmese de, o gün geldiğinde Ukrayna’nın masada güçlü olması için Batı tarafından verilecek desteğin önemine dikkat çekti:

“Ukrayna’ya acilen destek vermemiz lazım. Buna askeri destek de dahil. Çünkü Rusya’yı müzakere masasına oturmak zorunda hissettirecek ve Ukrayna’nın bağımsız bir ulus olarak Avrupa’daki varlığını kabul etmesini sağlayacak tek şey bu.