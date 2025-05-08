NATO’da Türk General Seçildi!

HAFTALIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Milli Savunma Bakanlığı bir haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Terörle mücadele kapsamında süregelen operasyonlar, arama-tarama faaliyetleri ve sınır güvenliği çerçevesinde, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist teslim olurken, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi ve kullanılamaz hale getirildi.

İLK KEZ TÜRK GENERAL NATO’DA DİREKTÖR GÖREVİNE SEÇİLDİ

Bakanlık kaynakları, bir Türk generalin NATO Uluslararası Askeri Karargâhı İş Birliği ile Güvenlik Direktörü görevine seçilmesiyle ilgili bilgi verdi. “NATO tarihinde ilk defa Türkiye, Brüksel’deki NATO Uluslararası Askeri Karargâhı’nda (International Military Staff-IMS) direktör seviyesinde temsil edilecektir. Bu kapsamda, kritik öneme sahip ‘İş Birliği ile Güvenlik Direktörü’ görevine Tuğgeneral Eray Ündüger seçilmiştir.” açıklaması yapıldı. Ayrıca, “Personelimizin bu kritik role seçilmesi, Türkiye’nin NATO’daki etkin rolünün ve İttifakın güvenlik ve istikrarına olan katkısının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir.” denildi.

İSRAİL’LE SURİYE’DE GERGİNLİK YAŞANDIĞI AÇIKLANDI

MSB kaynakları, İsrail ile Suriye’de yaşanan gerginliğe dair açıklamalarda bulundu. “İsrail’in Suriye üzerinde gerçekleştirdiği hava harekâtlarını tasvip etmediğimizi belirtmek isteriz. Bu hava harekâtları Suriye’de istikrarı bozmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir.” ifadesi kullanıldı. Bununla birlikte, “Birçok ülke gibi Birleşmiş Milletler de İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek bunların durdurulması çağrısında bulunmuştur.” açıklamasında bulunuldu.

EMEKLİ ASKERLERİN ORDU EVLERİNE GİRİŞ YASAĞI KONUSU

MSB kaynakları, bazı emekli askerlerin orduevlerine giriş yasağı iddialarına dair de bilgi verdi. Açıklamada, “Kendisine özel bir görev verilmediği halde, muvazzaflık yaptığı dönemde bulunduğu görev ve yerleri hakkında beyanat veren, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye yönelik aşağılayıcı davranışlarda bulunan kişilerin orduevleri, askerî gazinolar ve diğer sosyal tesislere girişleri geçici veya sürekli olarak yasaklanabilmektedir.” denildi. Ayrıca, bu uygulamanın eleştiriden kaynaklanmadığı, daha çok sistematik davranışlar yüzünden gerçekleştirildiği vurgulandı.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNDE GERİLİM

MSB kaynakları, Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime de değindi. “Biz, bölgemizde ve dünyada yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyor ve sivilleri, sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz.” ifadesi yer aldı. Ayrıca, “İki ülkedeki tansiyonun bir an önce düşürülmesini, benzer olayların tekrarını önlemek için terörle mücadele dâhil olmak üzere ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyoruz.” denildi. Tarafların sağduyulu davranmaları gerektiği de kaydedildi.